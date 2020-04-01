Крым обсуждает с Краснодарским краем полное закрытие Крымского моста

01.04.20 16:03

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов допускает возможность полного закрытия моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, из-за пандемии нового коронавируса.

"В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем - у нас должны быть партнерские отношения. Понимаем, что если мы мост закрываем полностью, то люди, которые приехали, соответственно, будут вынуждены возвращаться назад через Краснодарский край. Не хотим коллегам проблем, такие решения должны взвешенно приниматься", - сказал Аксенов журналистам в среду.

Он напомнил, что принято решение установить в 00:00 мск 2 апреля на мосту блокпост для контроля всех въезжающих. Там будут дежурить представители МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, Минздрава Крыма и военные медики. Они будут измерять всем температуру и собирать личные данные.

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, со 2 апреля в республике вводится карантин.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - порядка 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 16 жителей республики и пяти севастопольцев. Все, кроме двоих, недавно вернулись из-за границы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.