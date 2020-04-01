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01.04.20 16:05
Самарский губернатор опроверг сообщения в соцсетях о закрытии областного центра
"Увидел ваши сообщения, что въезд в Самару перекрыт. Это не так. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. После этого машины проезжают в город, если есть необходимость, - посетить медучреждения или пожилых родителей, закупить нужные товары",- сообщает Азаров.
Он напомнил, что не стоит выходить из дома для прогулки.
"Оставайтесь дома, проведите время с родными и близкими!",- призывает губернатор.
Ранее в самарских соцсетях появилась информация о закрытии города, которую пользователи проиллюстрировали фотографиями с автомобильными пробками.
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