Самарский губернатор опроверг сообщения в соцсетях о закрытии областного центра

01.04.20 16:05

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Проезд автомобилей в Самару открыт, на границах города работают сотрудники ГИБДД, сообщил в среду губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме.

"Увидел ваши сообщения, что въезд в Самару перекрыт. Это не так. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. После этого машины проезжают в город, если есть необходимость, - посетить медучреждения или пожилых родителей, закупить нужные товары",- сообщает Азаров.

Он напомнил, что не стоит выходить из дома для прогулки.

"Оставайтесь дома, проведите время с родными и близкими!",- призывает губернатор.

Ранее в самарских соцсетях появилась информация о закрытии города, которую пользователи проиллюстрировали фотографиями с автомобильными пробками.