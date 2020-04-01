Сочинских обезьян могут использовать для испытания вакцины от коронавируса

01.04.20 16:09

© РИА Новости. Артур Лебедев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Научно-исследовательский институт медицинской приматологии в Сочи готов помочь в создании вакцины от коронавируса, заявила заместитель директора по научной работе НИИ Джина Карал-оглы.

"В силу анатомо-физиологического сходства приматы считаются лабораторными двойниками человека. Данные, полученные на приматах, с минимальной коррекцией можно экстраполировать на людей и рассматривать результаты экспериментов на обезьянах, как наиболее точно отражающие аналогичные закономерности у людей", - сказала Карал-оглы журналистам в среду.

Она отметила, что НИИ приматологии не имеет лицензию на работу с патогенами 1,2 групп, поэтому опыты по изучению коронавирусной инфекции, не проводятся.

"Однако, мы готовы предоставить, в случае необходимости, животных для изучения на них коронавирусной инфекции, поиска вакцины", - подчеркнула Карал-оглы.

По ее словам, НИИ медицинской приматологии в Сочи - единственный крупный приматологический центр в России. Численность животных в нем составляет около 6 тыс. особей.

"В институте уже велись исследования по апробации вакцин против краснухи, гриппа, полиомиелита. Многие противоопухолевые препараты, испытанные на обезьянах, действуют на фармакологических рынках в России и за рубежом", - отметила Карал-оглы.

"Заказов на обезьян с целью испытаний вакцины от коронавируса еще не поступало", - добавила она.