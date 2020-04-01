Курганская область приостанавливает автобусное сообщение с несколькими городами Урала и с Пермью

01.04.20 16:21

© РИА Новости. Игорь Подгорный

1 апреля. Interfax-Russia.ru - В связи с угрозой распространения коронавируса со 2 апреля будут отменены автобусные рейсы из Кургана в города Уральского федерального округа, а также в Пермь, сообщает в среду областной оперативный штаб.

В частности, временно не будут ходить автобусы из Кургана в Челябинск, Екатеринбург, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и в Пермь.

Автобусное сообщение с этими городами приостановлено до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что в Курганской области с 1 апреля введен режим самоизоляции для неработающих.