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По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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Около 3 тыс. койко-мест оборудовано в больницах Дальнего Востока, не хватает более 400

© РИА Новости. Максим Мишин
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Работа по созданию койко-мест, оборудованных системами искусственной вентиляции легких и реанимационной аппаратурой, ведется в больницах регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба полпредства ДФО.

Итоги этой работы и другие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции обсуждались на заседании Совета Дальневосточного федерального округа в среду под председательством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"На Дальнем Востоке всего подготовлено 2994 койко-места. Наименьшее количество созданных койко-мест отмечено в Хабаровском крае (9,98% от необходимого)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 3 апреля региональные власти должны завершить мониторинг состояния объектов здравоохранения и наличия медицинского оборудования.

"К этой пятнице должен быть готов анализ по каждой территории: что есть, что планируется закупать, какая помощь нужна. Сводом информации займется Минвостокразвития России. А министерство должно оперативно предоставлять сведения в полпредство", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

По его словам, работа по оборудованию койко-мест в регионах в соответствии с нормативом должна быть завершена в течение двух недель.

"Соответствующие поручения даны. Будем контролировать их исполнение", - заявил вице-премьер.

В свою очередь глава Минвостокразвития Александр Козлов подчеркнул, что руководители регионов должны направлять данные о потребности в обеспечении дополнительных коек, оборудованных системой подачи кислорода.

"На сегодняшний день общая заявка по ДФО - 431 подобная койка. Время у вас еще есть, чтобы актуализировать свои заявки. Просчитайте внимательно еще раз. Как только будут цифры, будем решать с финансированием. И, во-вторых, мы сейчас с Минпромторгом России отрабатываем список системообразующих предприятий, которым будет нужна помощь. Списки еще формируются, внимательно отнеситесь к тем данным, которые подаете", - цитируются в сообщении полпредства слова Козлова.

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