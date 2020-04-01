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01.04.20 16:37
Свердловские власти рассмотрят возможность внедрения QR-кодов для контроля за самоизоляцией граждан
"Существующие технологии позволяют использовать для контроля внедренные в муниципалитетах системы безопасности, распознавания лиц и тому подобное. Коллеги из Екатеринбурга предложили использовать QR-коды, мы эти предложения анализируем", - написал губернатор региона Евгений Куйвашев в инстаграме в среду.
По его словам, власти надеются на сознательность свердловчан и рассчитывают на помощь полиции.
Губернатор сообщил, что сотрудники правоохранительных органов "будут разъяснять всем, кто окажется на улице без уважительной причины, насколько важно сейчас быть дома".
"Обязательно сообщайте о местах, где видите постоянное скопление людей", - обратился к свердловчанам Куйвашев.
Отвечая на вопрос о том, будут ли организованы контрольно-пропускные пункты на границах региона, губернатор отметил, что такие меры могут быть предприняты в случае введения режима ЧС.
Как сообщалось, в Свердловской области ввели дополнительные меры, предписывающие гражданам самоизолироваться и выходить из дома только для покупок в ближайших магазинах и аптеках, а также для выгула собак.
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