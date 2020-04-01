Свердловские власти рассмотрят возможность внедрения QR-кодов для контроля за самоизоляцией граждан

01.04.20 16:37

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Свердловской области проанализируют возможность использования QR-кодов для контроля за соблюдением режима самоизоляции жителями Свердловской области.

"Существующие технологии позволяют использовать для контроля внедренные в муниципалитетах системы безопасности, распознавания лиц и тому подобное. Коллеги из Екатеринбурга предложили использовать QR-коды, мы эти предложения анализируем", - написал губернатор региона Евгений Куйвашев в инстаграме в среду.

По его словам, власти надеются на сознательность свердловчан и рассчитывают на помощь полиции.

Губернатор сообщил, что сотрудники правоохранительных органов "будут разъяснять всем, кто окажется на улице без уважительной причины, насколько важно сейчас быть дома".

"Обязательно сообщайте о местах, где видите постоянное скопление людей", - обратился к свердловчанам Куйвашев.

Отвечая на вопрос о том, будут ли организованы контрольно-пропускные пункты на границах региона, губернатор отметил, что такие меры могут быть предприняты в случае введения режима ЧС.

Как сообщалось, в Свердловской области ввели дополнительные меры, предписывающие гражданам самоизолироваться и выходить из дома только для покупок в ближайших магазинах и аптеках, а также для выгула собак.