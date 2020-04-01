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Плановые отключения электроэнергии ограничат в Подмосковье в апреле

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
1 апреля. Interfax-Russia.ru - В Московской области в течение апреля будут проводиться только те плановые и ремонтные работы на электросетях, которые необходимы для предотвращения аварийных ситуаций, сообщает министерство энергетики региона.

"Подобная корректировка (...) позволяет создать комфортные условия для граждан, находящихся временно дома. Люди, которые трудятся или обучаются дистанционно, могут продолжать свою работу, не нарушая режима самоизоляции. Это будет способствовать уменьшению скорости распространения коронавируса", - приводят в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.

В пресс-службе отмечают, что в связи с принятым решением ежедневно корректируется график отключений электроэнергии.

Актуальная информация размещена на сайте подмосковного Минэнерго.

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