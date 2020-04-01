В Саратове в очередях за спецпропусками стоят сотни людей

01.04.20 16:53

© РИА Новости. Стрингер

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Саратовцы выстроились в длинные очереди во все районные администрации города за специальными пропусками накануне введения пропускного режима, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Очереди растянулись на несколько кварталов. Большинство людей в них без масок. Их в настоящее время невозможно купить в аптечной сети города. Люди возмущаются, что на выдачу спецпропусков отведен всего один день. Некоторые пришли с детьми, поскольку их не с кем оставить дома.

В социальных сетях появилось множество видеозаписей, сделанных из самих очередей и из проезжающих машин.

Пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева сообщила агентству, что мэрия предпринимает ряд мер, чтобы решить проблему очередей.

"Мы просим горожан соблюдать дистанцию в очередях. В среду все районные администрации и городская администрация будут работать до 20:00 по местному времени",- отметила Плющева.

В свою очередь, в официальном паблике сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратове появилась информация о его беседе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

"Володин обсудил с губернатором ситуацию, которая сложилась сегодня в городах региона из-за способа получения пропусков. Он призвал главу региона в срочном порядке вмешаться и взять ситуацию под личный контроль",- говорится в паблике.

"Недопустимо решать одну проблему, создавая при этом еще большую", - цитируют в паблике Володина, который, по данным общественников, потребовал в кратчайшие сроки найти другие способы решения вопроса выдачи пропусков.

Накануне местные власти объявили о введении со 2 апреля пропускного режима в регионе.

В Саратовской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.