Более тысячи фейков о коронавирусе выявлено за четыре дня в РФ

01.04.20 16:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 апреля. Interfax-Russia.ru - В России за последние четыре дня выявлено более тысячи фейковых сообщений, касающихся распространения коронавируса, сообщила директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"За последние четыре дня мы выявили 1033 фейка о распространении коронавируса в России", - сказала Мизулина в эфире "России 24" (ВГТРК).

Она уточнила, что, в основном, в последние дни фейки были связаны с перекрытием дорог на въезд и выезд из российских городов, с распространением информации о том, что "некие вертолеты будут летать над городами и распылять химические средства", а также о сокрытии числа заболевших и погибших от коронавирусной инфекции.

"Вчера пошли фейки о том, что президент РФ посетил госпиталь в Коммунарке и может быть инфицирован. И последние фейки сегодняшнего дня о том, что изоляция продлится ближайшие 1,5 года", - рассказала Мизулина.

В основном, как уточнила Мизулина, фейки распространяются среди социально незащищенных слоев населения - в группах в соцсетях, которыми пользуются многодетные родители, матери детей. Также информация распространяется в популярных аккаунтах в соцсетях. По мнению специалиста, такой контент должны выявлять сами соцсети и блокировать его.

"Самыми опасными мы считаем фейки, связанные с тем, что люди не должны пользоваться никакими средствами защиты, никакими масками, что все это экономическая война и не влечет никаких за собой последствий, в результате люди не пытаются никак защититься, выходят на улицы, и мы видим всплеск количества зараженных из-за таких вот действий", - добавила Мизулина.