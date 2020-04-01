Трутнев поручил открыть "единые окна" в ДФО для помощи жителям в условиях распространения коронавируса

01.04.20 17:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Режим помощи населению из-за коронавируса в формате "одного окна" должен заработать в регионах Дальнего Востока до конца недели, сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

Эти и другие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции обсуждались на заседании Совета Дальневосточного федерального округа в среду в Москве под председательством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Режим такого "одного окна" в регионах ДФО может быть развернут на базе служб МЧС России или на базе многофункциональных центров. О начале предоставления услуг нуждающимся главы регионов должны доложить вице-премьеру до конца текущей недели", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, если человек находится на карантине и нуждается в помощи, он не должен плутать по разным коридорам, у него под рукой должен быть номер телефона, позвонив по которому, он сможет такую помощь получить.

"Это не должно быть посещение в очном режиме. Необходимо организовать работу колл-центров, которые будут собирать звонки от населения и координировать работу по оказанию гражданам помощи. О работе таких "горячих линий" нужно проинформировать людей, чтобы они знали, куда можно обращаться и какую помощь получить", - приводятся в сообщении слова Трутнева.