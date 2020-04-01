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Магазинам площадью более 200 "квадратов" в Иркутской области запретили продажу непродовольственных товаров первой необходимости

© РИА Новости. Кирилл Шипицын
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев запретил продажу непродовольственных товаров первой необходимости в больших по площади торговых объектах, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Непродовольственные товары первой необходимости можно реализовывать только в объектах площадью не более 200 кв. м. Ограничение площади не касается продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения глава региона внес в указ о введении в области режима повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, согласно изменениям, в помещениях торговых объектов требуется проводить ежедневную дезинфекционную обработку. Поверхности, которых чаще всего касаются руками покупатели - ручки тележек, корзины, двери - необходимо обрабатывать дезинфицирующими растворами постоянно. Работники торговых залов обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Организации торговли также обязаны обеспечить наличие дезинфицирующих средств для покупателей, не допускать скопления людей в очередях и у входов. Дистанция между людьми должна быть не менее 1,5 м.

По указу главы региона в перечень непродовольственных товаров первой необходимости вошли: детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, ткани текстильные, чулочно-носочные изделия, белье нательное, предметы и инвентарь садово-огородные, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные СМИ, спички, свечи, очки, линзы и их части.

По данным министерства здравоохранения региона, на вечер среды число зараженных коронавирусом в области остается прежним - три человека.

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