Введение пропускного режима в Саратовской области из-за очередей на улице отложено на 4 апреля

01.04.20 17:26

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Саратовской области отложило введение пропускного режима со 2 апреля на 4 апреля, сообщается в официальном паблике СтопКоронавирус_Саратов в среду.

"Принято решение о переносе срока начала действия пропускной системы (...) Она начнет действовать с 4 апреля. Администрациям муниципальных районов необходимо изменить схему выдачи пропусков, не допускать образования очередей ", - приводятся в сообщении слова председателя правительства области Александра Стрелюхина.

"Сегодня нужно осуществить сбор документов на получение пропусков. Завтра администрации муниципалитетов должны составить графики получения пропусков, оповестить организации о времени их выдачи, развести потоки", -отмечается в телеграм-канале облправительства.

Как сообщалось, в среду саратовцы выстроились в длинные очереди во все районные администрации города за специальными пропусками накануне введения пропускного режима, запланированного на 2 апреля.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с губернатором ситуацию, которая сложилась в городах региона из-за способа получения пропусков. Он призвал главу региона в срочном порядке вмешаться и взять ситуацию под личный контроль.

"Недопустимо решать одну проблему, создавая при этом еще большую", - цитируют в паблике Володина, который, по данным общественников, потребовал в кратчайшие сроки найти другие способы решения вопроса выдачи пропусков.

Накануне местные власти объявили о введении со 2 апреля пропускного режима в регионе.

В Саратовской области подтверждены 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.