Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом - Мишустин

01.04.20 17:17

© РИА Новости. Антон Денисов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер Михаил Мишустин.

"В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином зарезервированы 1,4 трлн рублей", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства по видеосвязи в среду.

По его словам, "правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции".