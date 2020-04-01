Оленеводов на Ямале, где введен режим самоизоляции, просят воздержаться от посещения поселков

01.04.20 17:39

© РИА Новости. Валерий Мельников

1 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа призывают представителей коренных малочисленных народов Севера, кочующих по тундре, временно избегать поселки для профилактики распространения коронавируса.

"Органы местного самоуправления своевременно проинформировали кочующее население, чтобы те воздержались от посещения районных центров и поселков", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Инна Сотруева.

В минувшие выходные на места кочевий выезжали представители местного отделения ассоциации "Ямал-потомкам!", чтобы предупредить тундровиков о ситуации с коронавирусом.

"Оленеводы достаточно осведомлены о введенном режиме и мерах профилактики. Многие тундровики пользуются интернетом, изучают новости в СМИ. Полученную информацию передают по спутниковым телефонам родственникам", - отметила глава департамента, подчеркнув, что кочевники и так ведут обособленный образ жизни, редко посещают населенные пункты.

Как сообщалось, в ЯНАО с 1 по 5 апреля включительно введен режим самоизоляции для всех жителей. Они могут покидать свое жилье только, чтобы выйти за продуктами, выгуливать домашних животных, в случае необходимости обращения за экстренной медицинской помощью.

Режим самоизоляции не распространяется на сотрудников непрерывно действующих организаций, медкомпаний, аптек, предприятий, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы.

По данным на 1 апреля, ЯНАО является единственным регионом Уральского федерального округа, где нет и не было ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

В ЯНАО порядка 18 тыс. тундровиков ведут традиционный кочевой образ жизни.