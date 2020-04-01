В Кировской и Пензенской областях объявлены трехмесячные каникулы на уплату взносов в фонд капремонта

01.04.20 17:58

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Кировской области на три месяца освободили жителей региона от уплаты взносов в фонд капремонта, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-центре областного правительства в среду.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос о неначислении пени и штрафов на обязательные платежи в субъекты региональной экономики, энергетики и других сфер. Одна из мер, которые мы сейчас видим для граждан, это введение каникул на уплату взносов в фонд капитального ремонта на три месяца, до 1 июля 2020 года", - процитировали в пресс-центре председателя облправительства Александра Чурина.

В пресс-центре уточнили, что трехмесячные каникулы на уплату взносов в фонд капремонта начались с 1 апреля.

Губернатор региона Игорь Васильев, в свою очередь, призвал руководителей предприятий всех форм собственности проработать совместно с Роспотребнадзором, региональным министерством здравоохранения и другими заинтересованными организациями соответствующие регламенты по безопасности работы предприятий в непростой период.

"Это очень важно на сегодняшний день. У каждого предприятия выстроились экономические связи, транспортные и логистические цепочки. Сейчас нам важно поддержать их. Для этого мы планируем принять ряд экономических и социальных мер", - сказал губернатор.

Аналогичные "трехмесячные каникулы" по фонду капремонта вводятся и в Пензенской области.

Соответствующее поручение директору регионального фонда капремонта губернатор Иван Белозерцев дал в среду, сообщается на сайте облправительства.

"Предлагаю в сегодняшних непростых условиях, сложившихся из-за коронавируса, поддержать наших граждан и освободить их от уплаты взносов по программе капитального ремонта на три месяца", - приводятся в сообщении слова главы области.

"Многоквартирные дома, конечно, надо ремонтировать, люди этого тоже ждут, но сегодня важнее уменьшить сумму обязательных платежей для жителей, чьи доходы в данной ситуации могут снижаться", - резюмировал Белозерцев.