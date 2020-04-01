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01.04.20 18:19
Мосгордума утвердила штраф за нарушения самоизоляции в Москве до 5 тыс. рублей
Согласно принятому документу, за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей или в размере 5 тыс. рублей, в случае если указанное правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства. Такие штрафы будут применять, "если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ".
Редактор поправок в столичный КоАП, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов пояснил, что принятые Мосгордумой штрафы будут действовать при установлении режима ЧС или повышенной готовности на уровне города. При этом штрафовать в первую очередь будут тех, кто находится на карантине и является носителем инфекции.
"Федеральный КоАП не администрирует требования к тем мерам режима повышенной готовности, которые вводятся в конкретном регионе конкретным высшим должностным лицом. Нормы, которые мы рассматриваем, будут действовать только на время режима повышенной готовности в Москве", - сказал Щитов на заседании в среду.
Кроме того, принятыми Мосгордумой поправками вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановки работы объектов розничной торговли, предприятий общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов. Размер штрафных санкций за такое нарушение составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.
Вместе с тем административная ответственность по этим статьям будет наступать только в случае, если за совершенные действия не предусмотрена уголовная или административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.
Поправки также предусматривают возможность фиксации таких правонарушений посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения.
Помимо этого, документ закрепляет за общественными пунктами охраны порядка полномочия по оказанию содействия в обеспечении общественного порядка при введении режима повышенной готовности "путем информирования населения о требованиях нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение указанного режима, а также патрулирования закрепленной за ними территории в целях выявления правонарушений".
Новые штрафы вступят в силу сразу после подписания принятого документа мэром Москвы Сергеем Собяниным и официальной публикацией закона.
В минувший вторник в федеральный КоАП были приняты поправки, согласно которым штраф за нарушение требований, установленных при введении режима повышенной готовности, составит для граждан от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.
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