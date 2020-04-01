Попова: количество нерабочих дней в России должно быть продлено

01.04.20 18:32

© РИА Новости. Артур Лебедев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество нерабочих дней в России должно быть продлено, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Период инкубации для вируса - 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", - сказала Попова на брифинге в среду.

Она отметила, что и сейчас уже виден результат благодаря принятым мерам, но очевиднее он станет позже. Принятое решение о нерабочей неделе, 9 дней, когда люди не будут общаться - "большой вклад в дело противодействия распространению вируса", отметила Попова.

"Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали. Эффект безусловный, но эффект не сиюминутный. Вирус распространяется, население РФ очень велико, разные ситуации в разных в субъектах. И прекращение каких-либо действий, приостановка мероприятий, безусловно, могло бы привести к дальнейшему росту и тому, от чего мы стараемся уйти - росту взрывному", - сказала Попова.

"Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения - это безусловная задача нашего грядущего периода", - отметила она.

Глава ведомства также подчеркнула, что РФ полностью обеспечена тестами для коронавируса, а также специалистами, которые проводят данные исследования.

"На сегодняшний день мы тестируем население РФ отечественными тестами, у нас их много, достаточное количество специалистов, которые могут делать эти тесты", - сказала Попова.

"И, если на первых этапах тестированием занимались только специалисты Роспотребнадзора, то с марта сюда вовлекаются специалисты системы здравоохранения, которая тоже оснащена оборудованием. Последние полторы недели - это частные компании лабораторные, которые также включились в общее дело тестирования населения РФ", - рассказала она.

По ее словам, общими усилиями с 1 марта по сегодняшний день удалось значительно увеличить количество тестирований в день.

"Первого марта это было 2 тысячи тестирований в день, сегодня порядка 36 тысяч ежедневно мы проводим исследований для того, чтобы определить тех людей, выявить своевременно, и в дальнейшем оказывать им помощь и обеспечить необходимыми мероприятиями", - сказала Попова.