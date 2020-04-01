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01.04.20 18:29
Блокировка Москвы и области не планируется - губернатор Подмосковья
"Блокировка Москвы и области не планируется. Если такая мера будет принята, будет сделано, чтобы человек имел эту декларацию (пропуск для перемещения - ИФ)", - сказал Воробьев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, передвижение будет возможно после регистрации на готовящейся онлайн-платформе. "У нас никакой бумаги не будет, будет удобная платформа. Сейчас ее разрабатывают программисты, в понедельник она будет готова", - сообщил губернатор.
Он отметил, что в регионе ведется максимально "согласованная политика". "Мы понимаем, что Москва и Подмосковье - это единое столичное пространство. Никто городить заборов не будет, как и прежде. Наша задача, чтобы это приложение работало", - сказал Воробьев.
"Все те, кто делает безусловно важную работу, если будет ужесточение режима, получат возможность режима для доставки на работу. Те, кто лечат, (работники - ИФ) ЖКХ, правоохранительные органы. Конечно, такая возможность будет", - сообщил губернатор области.
"Но праздношатающимся выйти будет крайне нежелательно", - подчеркнул он.
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