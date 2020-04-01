Голикова просит Путина продлить "нерабочие дни"

01.04.20 19:05

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры социального дистанцирования граждан с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

"Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона", - сказала Голикова на совещании у президента РФ с членами правительства, которое впервые проходит в дистанционном режиме.

Она подчеркнула, что региональные власти должны "очень четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона". "Это очень важно для того, чтобы не допустить серьезного снижения экономических показателей", - сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что основной причиной заболеваемости коронавирусом в России по-прежнему остаются завозные случаи из-за рубежа.

"Как и было в первые дни все-таки по-прежнему превалируют завозные случаи и контактные лица по завозной инфекции", - сказала Голикова.

"Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москва, Республике Коми, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом следует отметить, что рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию", - пояснила она.

По словам Голиковой, число проведенных исследований по состоянию на вчерашний день превысило 460 тысяч. "Мы находимся в тройке ведущих стран по количеству тестируемых граждан", - отметила она.

Вице-премьер пообещала и дальше увеличивать количество тестирований.

Она напомнила, что сегодня заболеваемость коронавирусом зафиксирована в 75 регионах страны - 2777 случаев, 440 - прирост за последние сутки.

"То есть количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последнее сутки возросло на 18,8%. К сожалению, у нас на вчерашний день умерло 24 человека. Выздоровело 190 человек", - сказала Голикова.

Как сообщил на совещании президент РФ Владимир Путин, в России на карантине в связи с угрозой заражением коронавирусом находятся 3,3 млн человек.

"У нас сейчас на карантине находятся в целом 3 млн 317 тыс. 175 человек. В обсервации всего 1777, на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.