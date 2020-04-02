Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 19

02.04.20 06:13

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве скончались ещё три пациента, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

"Возраст скончавшихся пациентов составляет от 63 до 72 лет", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 19.

По словам собеседника агентства, трое скончавшихся в среду пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них - кардиосклероз, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), сахарный диабет, артериальная гипертензия.