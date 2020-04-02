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02.04.20 06:19
Следователи начали проверку после массового заражения коронавирусом в больнице Сыктывкара
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, организована доследственная проверка.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на 1 апреля в Коми коронавирусом болеют 53 человека. Все случаи заражения выявлены в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, которая функционирует в режиме строгого карантина. Среди заболевших COVID-19 есть медицинские работники. В настоящее время в стационаре наблюдаются 263 пациента. Они распределены по отделениям, корпусам, этажам в зависимости от результатов анализов на коронавирус. Анализ на выявление РНК коронавируса сделан у всех пациентов и медработников.
Всего в Коми было зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый заболевший заразился за пределами республики, его уже вылечили и выписали.
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