Следователи начали проверку после массового заражения коронавирусом в больнице Сыктывкара

02.04.20 06:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи организовали доследственную проверку после массового заражения коронавирусом в Эжвинской больнице Сыктывкара.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, организована доследственная проверка.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на 1 апреля в Коми коронавирусом болеют 53 человека. Все случаи заражения выявлены в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, которая функционирует в режиме строгого карантина. Среди заболевших COVID-19 есть медицинские работники. В настоящее время в стационаре наблюдаются 263 пациента. Они распределены по отделениям, корпусам, этажам в зависимости от результатов анализов на коронавирус. Анализ на выявление РНК коронавируса сделан у всех пациентов и медработников.

Всего в Коми было зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый заболевший заразился за пределами республики, его уже вылечили и выписали.