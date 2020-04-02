Сахалинские власти сокращают авиарейсы внутри региона в связи с коронавирусом

02.04.20 06:33

© РИА Новости. Илья Питалев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аврора" по требованию областной власти сокращает рейсы внутри Сахалинской области, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта "Южно-Сахалинск".

"На основании распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям Сахалинской области от 26 марта 2020 г. № 74, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, авиакомпании, осуществляющие авиаперевозки в Сахалинской области, внесли 2 апреля 2020 г. изменения в график выполнения рейсов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба выложила на сайте аэропорта перечень рейсов, частоту которых сокращает "Аврора" внутри Сахалинской области. Это рейсы - из Южно-Сахалинска на север Сахалина (в Оху и Ноглики и обратно), а также на Курилы (в Южно-Курильск и Курильск и обратно). Сокращение этих рейсов вводится до конца апреля.

Авиакомпания "Якутия" отменила 7 апреля рейс Якутск - Хабаровск - Южно-Сахалинск.

"В связи с распространением в России коронавирусной инфекции возможны корректировки расписания полетов, поэтому необходимо уточнять вероятность изменения или отмены рейса у авиаперевозчика", - сообщает пресс-служба.