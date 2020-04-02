Более 7 тыс. га леса уничтожено огнем за сутки на Дальнем Востоке

02.04.20 06:36

© РИА Новости. Константин Чалабов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - На землях лесного фонда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в минувшие сутки возникло 32 новых пожара, сообщает пресс-служба Департамента лесного хозяйства по ДФО.

"По состоянию на утро 2 апреля, площадь, пройденная огнем за сутки, составила 7 тыс. 334 га", - говорится в сообщении.

С учетом пожаров, зарегистрированных в предыдущие дни, на территории ДФО было 45 очагов возгораний. Из них 30 в Забайкальском крае, 7 в Хабаровском крае, по 3 в Республике Бурятия и Еврейской автономной области и по 1 в Приморском крае и в Амурской области.

"Силами лесопожарных формирований ликвидировано 20 возгораний. В работах по тушению участвовали 784 человека, 155 единиц наземной техники, 1 воздушное судно", - сказано в сообщении.