Министр строительства и ЖКХ Хакасии стал заместителем главы республики

02.04.20 06:51

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Сегодня как никогда важно обеспечить бесперебойное функционирование сферы жизнеобеспечения граждан: подачу тепла, воды, электроэнергии. Мероприятия по санобработке объектов жизнеобеспечения должны быть усилены. На повышенный контроль взят процесс вывоза мусора. В тех непростых условиях, которые сложились в республике и стране, мною было принято решение назначить Сергея Новикова своим заместителем по обеспечению работы систем жизнеобеспечения населения", - цитирует пресс-служба слова Коновалова.

Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона в четверг. Также он по-прежнему будет возглавлять министерство строительства и ЖКХ, кроме того, будет курировать работу Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования и министерства транспорта республики.