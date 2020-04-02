Первые два случая заражения Covid-19 зарегистрированы в Норильске

02.04.20 07:28

© РИА Новости. Александр Левчук

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом у жителей Норильска (Красноярский край), сообщает в четверг пресс-служба горадминистрации.

"На утро 2 апреля в Норильске официально зафиксировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. В обоих случаях болезнь протекает бессимптомно. Носители вируса на данный момент изолированы в городской больнице №2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае накануне было официально зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 был выявлен у 20 человек, четверо из них излечились.