Транспортный трафик упал на 70% после введения режима самоизоляции в Алтайском крае

02.04.20 07:30

© РИА Новости. Александр Вильф

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Введение режима самоизоляции в Алтайском крае существенно повлияло на обстановку в Барнауле - транспортный трафик снизился, улицы опустели, заявил на пресс-конференции в четверг зампредседателя правительства региона Виталий Снесарь.

"У нас нет задачи применять наказание в режиме самоизоляции, необходимо рассчитывать на свое правосознание. И могу сказать, что этот институт работает мощно. Введение режима самоизоляции существенно повлияло на обстановку в городе. Так, сокращение транспортного трафика зафиксировано на 70%, улицы пусты", - сказал Снесарь.

Он отметил, что пока в регионе не применялись наказания к нарушителям режима самоизоляции, введенного 31 марта указам губернатора региона Виктора Томенко.