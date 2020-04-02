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02.04.20 07:30
Транспортный трафик упал на 70% после введения режима самоизоляции в Алтайском крае
"У нас нет задачи применять наказание в режиме самоизоляции, необходимо рассчитывать на свое правосознание. И могу сказать, что этот институт работает мощно. Введение режима самоизоляции существенно повлияло на обстановку в городе. Так, сокращение транспортного трафика зафиксировано на 70%, улицы пусты", - сказал Снесарь.
Он отметил, что пока в регионе не применялись наказания к нарушителям режима самоизоляции, введенного 31 марта указам губернатора региона Виктора Томенко.
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