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02.04.20 08:04

Всероссийская перепись населения будет перенесена на 2021 год

© РИА Новости. Виталий Белоусов
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021 год, сообщил "Интерфаксу" глава Росстата Павел Малков.

По его словам, новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством Российской Федерации.

Как сообщалось, основной этап Всероссийской переписи населения по плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись для отдаленных и труднодоступных районов России должна была начаться 1 апреля и завершиться 20 декабря.

Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, уже было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах (должна было начаться с 1 апреля, но также сдвинулась до принятия специальных решений по каждому такому району).

Смещение сроков проведения Всероссийской переписи на 2021 год не повлияет на качество и результат, уверен Малков. По его мнению, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России.

"Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных - у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации", - пояснил он одну из причин предложения о переносе переписи на 2021 год.

"Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате", - подчеркнул Малков.

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