Всероссийская перепись населения будет перенесена на 2021 год

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021 год, сообщил "Интерфаксу" глава Росстата Павел Малков.
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По его словам, новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством Российской Федерации.
Как сообщалось, основной этап Всероссийской переписи населения по плану должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Перепись для отдаленных и труднодоступных районов России должна была начаться 1 апреля и завершиться 20 декабря.
Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, уже было принято решение перенести начало переписи в труднодоступных районах (должна было начаться с 1 апреля, но также сдвинулась до принятия специальных решений по каждому такому району).
Смещение сроков проведения Всероссийской переписи на 2021 год не повлияет на качество и результат, уверен Малков. По его мнению, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России.
"Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных - у нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации", - пояснил он одну из причин предложения о переносе переписи на 2021 год.
"Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате", - подчеркнул Малков.