Жительница Алтайского края, родившая накануне, заразилась коронавирусом

02.04.20 08:18

© РИА Новости. Яков Андреев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Четвертый случай заражения коронавирусом подтвержден в Алтайском крае - у женщины, накануне родившей ребенка, которого также взяли под наблюдение, сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Сибирь" в оперативном штабе края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

"Положительный результат анализа у очередной жительницы Алтайского края подтвержден научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Заболевшая женщина накануне родила ребенка в роддоме городской больницы №11. Мама переведена в больницу №5, за ребенком осуществляется беспрерывное наблюдение медперсоналом роддома", - сказали в оперштабе.

Там также отметили, что в настоящее время состояние всех четверых заразившихся коронавирусом в регионе удовлетворительное.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье в Алтайском крае зафиксирован первый случай заражения коронавирусом - у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы. Все заразившиеся находятся в инфекционном отделении больницы №5 Барнаула, заболевание у них протекает в бессимптомной, легкой форме.