Жителям Волгоградской области предложили заполнять уведомления на вынос мусора

02.04.20 08:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Волгоградской области разработали форму уведомлений для жителей региона, которые им придется заполнять в случае выхода на улицу в режиме самоизоляции, сообщается на странице регионального оперативного штаба в телеграме.

В списке возможных причин выхода - необходимость в экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных. Также форма уведомления предполагает, что гражданин должен указать ориентировочное время возвращения домой.

"Я, Иванов Иван Иванович, проживающий по адресу: Волгоград, ул. Ивановская, д.1, кв.1, собственник жилья, уведомляю об убытии из места проживания с целью похода в магазин, аптеку и выгула собаки. Намерен вернуться в место проживания в 19 ч 30 мин "1" апреля 2020г", - приводится в сообщении пример такого уведомления.

Помимо справки жители Волгоградской области, выходя из дома, должны иметь при себе паспорт.

В Волгоградской области с 1 по 5 апреля действует режим полной самоизоляции. По данным на среду, в регионе подтверждено 8 случаев коронавирусной инфекции. На самоизоляции в домашних условиях находятся 3 296 человек, в стационарах под медицинским наблюдением - еще 59 человек. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 4 004 человека.

Как сообщалось, все регионы Южного федерального и Северо-Кавказского округов перешли на режим самоизоляции.