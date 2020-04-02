Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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02.04.20 08:26

Более 20 нарушителей карантина выявили в Томской области

© РИА Новости
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция Томской области вместе с сотрудниками Роспотребнадзора в ходе рейдов выявили более двух десятков нарушителей карантина, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в четверг.

"За прошедшие сутки сотрудниками органов внутренних дел проверено более 400 граждан, выявлено десять нарушений карантинного режима, за весь период проверочных мероприятий выявлено 24 нарушений", - говорится в пресс-релизе.

Также полицейские проверили более 400 заведений на предмет соблюдения установленного администрацией региона запрета деятельности.

Так, 1 апреля на улице Советская в Томске по-прежнему работал салон красоты, в отношении сотрудника составили административные протоколы по ст.19.1 (самоуправство) и ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). За весть период выявлено три подобных нарушения.

Как сообщалось, губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел на территории региона режим полной самоизоляции с 31 марта до 15 апреля. Выходить из дома можно только в ближайший магазин или аптеку, а также для выноса мусора или выгула собаки на расстоянии не более 200 м от дома. Предприятия общепита обязали перейти на режим дистанционной торговли, спортклубы и салоны красоты приостановили работу.

С 31 марта полиция и Роспотребнадзор начали рейды по выявлению нарушителей режима.

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