Кабмин выделил регионам 5,2 млрд руб. на закупку автомобилей скорой помощи

02.04.20 08:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Российское правительство выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для регионов в рамках противодействия коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства в четверг.

"В целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5208000 тыс. рублей на осуществление закупки автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд субъектов РФ, имея в виду обеспечение реализации не менее 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса С", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В соответствии с распоряжением, Минпромторг в течение двух дней со дня его вступления в силу должен представить в Минздрав России перечень возможных к закупке типов автомобилей скорой медицинской помощи класса С.

Минздрав же в течение пяти дней со дня получения от Минпромторга данной информации, должен представить ведомству распределение автомобилей между субъектами РФ.

"Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ в течение семи дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения представить в Минпромторг России информацию об организациях, уполномоченных на получение в субъектах РФ автомобилей скорой медицинской помощи класса С, и копии соответствующих актов высших должностных лиц субъектов РФ, актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", - говорится в документе.

Минпромторг должен также осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных бюджетных ассигнований и представить доклад до 1 февраля 2021 года.