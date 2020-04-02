МЧС увеличивает группировку в районах Алтая, где ждут первую волну паводка

02.04.20 08:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Спасатели из Новосибирской области прибывают в Алтайский край для работы на территориях, где ожидается сложное прохождение первой волны паводка, сообщил на пресс-конференции в четверг начальник главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Александр Макаров.

"Объем снегозапасов в этом году в среднем превышает нормы в полтора-два раза. Среднесуточные температуры уже к концу этой недели начнут расти, поэтому склоновый сток и снеготаяние будут идти активно. 30 марта группировка спасателей отправлена в Шипуновский и Бийский район. Завтра, то есть 3 апреля, она будет усилена еще на 100 человек, в том числе 40 - спасатели из Новосибирской области", - сказал Макаров.

Он отметил, что группировка направлена в районы, где прогнозируется сложное прохождение первой волны паводка.

Между тем, по словам зампредседателя правительства региона Игоря Степаненко, регион готов к прохождению первой и второй паводковых волн.

"Мы рассчитываем, что минусовые температуры, которые еще сохраняются в ночное время, позволят пройти этот этап более спокойно. Из 202 населенных пунктов, которые подвержены подтоплению в регионе, 50-55 могут пострадать от паводка именно в период первой волны. Мы готовы, уже направили группировку сил и средств в те территории, где требуется меры реагирования уже сейчас", - отметил Степаненко.