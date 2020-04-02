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02.04.20 08:50
Продажу алкоголя ограничили в Красноярском крае на время режима самоизоляции
Согласно новым правилам, запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории края будет действовать с 18:00 до 10:00 часов по местному времени.
Ранее законом края было установлено ограничение торговли алкоголем с 23:00 до 8:00.
Отмечается, что решение о новых ограничительных мерах принято после обращения в Заксобрание руководителя краевого Главка МВД Александра Речицкого.
"В нем указывается, что с 16 по 29 марта, в период введения в крае ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, зафиксировано увеличение на 19% числа тяжких преступлений в сфере быта. Причиной этого, в том числе, является свободная продажа алкоголя", - говорится в сообщении.
Новый закон вступит в силу на следующий после опубликования день и будет действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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