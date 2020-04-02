На обсервацию в Новосибирской области предстоит поместить до 3 тыс. человек

02.04.20 08:53

© РИА Новости. Александр Гальперин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Новосибирской области готовят обсерваторы для размещения прибывающих из-за границы в аэропорт Толмачево граждан, число которых составит от 2 до 3 тысяч, сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов журналистам в четверг.

"От двух до трех тысяч", - сказал он.

Нелюбов отметил, что в четверг в Новосибирск прибывает рейс из Бангкока, на котором в регион прилетит 175 человек, для их размещения обсерваторы уже приготовлены.

Вице-губернатор напомнил, что, в соответствии с утвержденными на федеральном уровне правилами, ежедневно в Толмачево может прибывать не более 200 человек, власти рассматривают различные варианты размещения, в том числе санатории, детские оздоровительные лагеря и гостиницы.

Также, сказал он, власти намерены решить вопрос с возвратом денег за билеты - многие пассажиры не являются жителями Новосибирской области должны были лететь дальше.

Накануне пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда (174 человека, в том числе 94 жителя других регионов) отправили в оздоровительные центры "Обские зори" и "Лунный камень" на обсервацию, четверых - по решению суда.

Как сообщалось, в регионе зарегистрировано 10 случае заболевания коронавирусной инфекцией, две пациентки выздоровели.

На утро четверга под медицинским наблюдением находятся 6 683 жителей региона. Снято с наблюдения к настоящему моменту 2 164 человека.