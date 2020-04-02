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По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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02.04.20 08:56

Мишустин утвердил правила оформления больничных для лиц старше 65 лет

© РИА Новости. Александр Кряжев
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет, сообщает сайт правительства.

Отмечается, что постановление вступает в силу 6 апреля.

Временные правила определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, правила распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

"Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа", - говорится в справке к документу.

Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к которым обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

Согласно документу, назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности будет осуществляться территориальными органами Фонда по месту регистрации страхователя.

"Фонд осуществляет назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности единовременно за весь период временной нетрудоспособности в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством РФ", - говорится в документе.

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