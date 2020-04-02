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02.04.20 09:16
Воробьев: Москва и Подмосковье совместно сдерживают распространение COVID-19
"Работаем сообща, причем не только на уровне "губернатор-мэр", но и наши команды взаимодействуют", - сказал Воробьев в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
По словам руководителя Подмосковья, жители двух регионов не должны чувствовать границу между ними.
Также Воробьев отметил координирующую роль федерального правительства в сложившейся с распространением коронавируса ситуации.
Для обеспечения медицинских учреждений Московской области в условиях распространения коронавируса закуплено 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор Подмосковья.
"Уже купили 500 штук ИВЛ, и еще разместили заказы", - сказал Воробьев в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Губернатор Подмосковья добавил, что в учреждениях здравоохранения региона планируется развернуть около 1,5 тыс. коек, из них четверть будет обеспечиваться аппаратами ИВЛ.
Воробьев напомнил, что 11 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в подмосковных стационарах, подключены к ИВЛ. Трое - находятся в тяжелом состоянии.
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