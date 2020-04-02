Воробьев: Москва и Подмосковье совместно сдерживают распространение COVID-19

02.04.20 09:16

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительства Москвы и Московской области объединили усилия для борьбы с распространением коронавируса, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Работаем сообща, причем не только на уровне "губернатор-мэр", но и наши команды взаимодействуют", - сказал Воробьев в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По словам руководителя Подмосковья, жители двух регионов не должны чувствовать границу между ними.

Также Воробьев отметил координирующую роль федерального правительства в сложившейся с распространением коронавируса ситуации.

Для обеспечения медицинских учреждений Московской области в условиях распространения коронавируса закуплено 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил губернатор Подмосковья.

"Уже купили 500 штук ИВЛ, и еще разместили заказы", - сказал Воробьев в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Губернатор Подмосковья добавил, что в учреждениях здравоохранения региона планируется развернуть около 1,5 тыс. коек, из них четверть будет обеспечиваться аппаратами ИВЛ.

Воробьев напомнил, что 11 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в подмосковных стационарах, подключены к ИВЛ. Трое - находятся в тяжелом состоянии.