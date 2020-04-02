Более 20 пациентов, перенесших коронавирус, выписаны из больницы в Коммунарке

02.04.20 09:20

Фото Александра Левчука

2 апреля. Interfax-Russia.ru - На лечении в 40-й столичной больнице в Коммунарке находятся 325 человек, с подтвержденным коронавирусом - 159 пациентов, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.

По его данным, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 26 человек (7 - на ИВЛ)

За сутки в больницу поступило 52 пациента, выписано 33 (с COVID - 21), уточнил главврач.

Во вторник стало известно, что у Проценко положительный тест на коронавирус. Главврач заявил, что чувствует себя хорошо, продолжает работать, изолировавшись в своем служебном кабинете.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 19. Covid-19 подтвержден у 1880 человек, 115 - выздоровели.