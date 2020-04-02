Пермская журналистка, скончавшаяся от пневмонии, была заражена COVID-19

02.04.20 09:31

Фото Александра Левчука

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова была заражена коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг официальный телеграм-канал "Стоп коронавирус. Пермь".

"Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!", - приводятся в сообщении слова врио главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Махонин поручил Минсоцразвития края связаться с родственниками Петровой и оказать им всю необходимую помощь. Также все лица, контактировавшие с ней, должны быть изолированы и проверены на коронавирус.

Глава регионального Минздрава Оксана Мелехова накануне на брифинге по самоизоляции в регионе сообщала журналистам, что Петрова проходила лечение в инфекционной больнице с рабочим диагнозом "пневмония" и скончалась 31 марта.

"Анастасия наблюдалась у нас как приехавшая из европейских стран. Все контактировавшие с Анастасией определены, они находятся в изоляции и у них взяли мазок на коронавирусную инфекцию", - отметила Мелехова.

Первый результат был сомнительный, поэтому материалы были направлены в федеральный центр для повторного анализа.

Как сообщалось, всего в регионе подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 человек проходит лечение, один выздоровел, два летальных исхода. За прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения.