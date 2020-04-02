Число полицейских патрулей увеличат в Челябинской области в полтора раза

02.04.20 09:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 апреля. Interfax-Russia.ru - ГУ МВД Челябинской области увеличивает на 50% количество сотрудников, которые будут контролировать соблюдение гражданами ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением нового коронавируса, сообщил губернатора области Алексей Текслер на брифинге в четверг.

"Самая, на наш взгляд, категория, которая создает угрозу распространения (коронавируса) - это люди, которые вернулись из-за границы и те, кто с ними контактировал. Сегодня все службы организованы на то, чтобы обеспечить карантин этих людей. Основная задача - жестко контролировать эту категорию граждан. На 50% процентов увеличивается число сотрудников полиции, которые направляются на патрулирование. Это будет и на дорогах, и на улицах", - сказал Текслер.

Он подчеркнул, что, если удастся успешно обеспечить изоляцию всех потенциально опасных граждан, то "не возникнет новых очагов заражения".

"К жителям обращаюсь с требованием (о соблюдении режима - ИФ). Выход на улицу без особой необходимости запрещен. С сегодняшнего дня возникают меры административной и даже уголовной ответственности для граждан, которые не будут соблюдать соответствующий режим", - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия, по которой будут отвечать на вопросы граждан по введенным ограничениям.

В настоящее время в регионе выявлен 21 подтвержденный случай заражения и по семи случаям ожидается результат из лаборатории "Вектор" в Новосибирске.