Двум заразившимся COVID-19 в Челябинской области поставлен диагноз "пневмония"

02.04.20 09:45

© РИА Новости. Владимир Смирнов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Пневмония диагностирована у двух жителей Челябинской области, зараженных новым коронавирусом, оба пациента находятся в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор области Алексей Текслер на брифинге в среду.

"У нас две пневмонии, оба пациента в состоянии средней тяжести, они не находятся на ИВЛ, но под постоянным наблюдением врачей", - сказал губернатор.

По его информации, за прошедшие сутки в области было проведено 826 исследований на коронавирус, выявлено три новых случая.

Таким образом, на утро среды в регионе зарегистрировано 28 случаев. В том числе 21 подтвержденный случай заражения и по семи условно подтвержденным ожидается ответ из Новосибирска.