Полиция Петербурга опровергает информацию о блокпостах на въезде в город

02.04.20 10:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов назвал недостоверной информацию о перекрытии границ северной столицы.

"Это полный фейк. Фото, которые прикреплены к сообщениям, взяты с учений. Карта, которая якобы изображает расположение техники внутри города, не соответствует действительности", - заявил Веселов в видеообращении, размещённом в телеграмм-канале городского оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В соцсетях в течение нескольких дней распространяется информация о блокпостах и вооруженных людях в костюмах химзащиты на въезде в Петербург.

Как отметили в оперштабе, такой фейк распространялся и в других регионах, где вводят режим самоизоляции: в Уральском, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.