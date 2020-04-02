Сервис для быстрого поиска работы запустил Сбербанк

02.04.20 10:24

Фото пресс-службы Работа.ру

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России запустил сервис Beremnarabotu.ru для быстрого поиска работы, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Beremnarabotu.ru поможет позаботиться о временном трудоустройстве сотрудников компаниям, которые вынуждены приостановить свою деятельность в связи с принятыми мерами по самоизоляции граждан и ограничению деятельности предприятий. Компании могут создать собственный профиль на маркетплейсе и указать данные о количестве сотрудников и их специализации", - поясняется в сообщении.

Проект создан в рамках экосистемы Сбербанка, оператором выступает сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру. Сбербанк и Работа.ру запустили пилотную версию проекта за 2 дня, указано в сообщении. Сейчас на портале доступно более 1500 открытых вакансий в 45 городах России.

"В ближайшие дни появятся новые функции: поиск вакансий для частных лиц, размещение открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также бизнес-профили для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности", - говорится в пресс-релизе.

Первыми участниками маркетплейса стали Сбермаркет и Сберлогистика. Банк приглашает другие компании присоединиться к проекту.

"Уверен, что наша инициатива совместно с компаниями экосистемы Сбербанка поможет быстро найти временную работу и заработок тем, кому это необходимо. Мы отмечаем возросший спрос на специалистов в сферах продуктового ритейла и e-commerce", - отметил гендиректор Работа.ру Вадим Шаповалов, слова которого приводятся в пресс-релизе.