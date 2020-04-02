Главный инфекционист ФМБА уверен, что вспышка COVID_19 в РФ закончится летом

02.04.20 10:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине следующей недели, об окончании вспышки в России можно будет говорить через 10-12 недель после пика, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров.

"То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик... Если брать стандарт вот таких вспышек ОРВИ, а у нас коронавирус как ни крути к ОРВИ относится, обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель", - сказал Никифоров в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

"Как минимум к середине следующей недели мы дойдём до вершины", - сказал главный инфекционист ФМБА.

В свою очередь главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.