Апрель в России будет в среднем чуть теплее нормы

02.04.20 10:38

© РИА Новости. Нина Зотина

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Росгидромет озвучил прогноз средней температуры апреля для России - в стране в целом и в Москве в частности месяц будет немного теплее средних многолетних значений.

"По прогнозу Росгидромета, апрельская температура воздуха в Центральном федеральном округе, в том числе Москве, ожидается около нормы и выше обычного на 1 градус. Преобладающая температура ночью от -1 до +5 градусов, днем около +10 градусов. В период похолоданий температура может понижаться ночью до -4...-9 градусов, днем до 0...+5 градусов", - сообщает пресс-служба Росгидромета.

В северной половине европейской территории России средняя месячная температура будет на градус выше средних значений, в южной половине будет близка к средним значениям. Осадки на большей части европейской территории страны прогнозируются в пределах среднего многолетнего количества, лишь в Калининградской, Псковской областях, на западе Ленинградской и Новгородской областей количество осадков ожидается выше нормы.

На большей части Азиатской части России средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше многолетних значений, на востоке Якутии и Амурской области, в Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке - близкой к норме, сообщает пресс-служба. Количество осадков будет близким к средним многолетним значениям, за исключением севера Уральского федерального округа, Таймыра, Эвенкии, запада Якутии и Алтайского края, где осадков будет больше нормы, и юга Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, где их будет меньше нормы.

"В южных регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока в апреле температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -8 градусов, днем от +7 до +13 градусов. При похолоданиях температура может понижаться ночью до -10...-15 градусов, днем не превышать -5...+2 градуса", - говорится в релизе.

На востоке Таймыра, Эвенкии и севере Якутии преобладающая температура ночью -20...-25 градусов, днем -10...-15 градусов. При похолоданиях ночные морозы могут усиливаться до -32...-33 градусов.