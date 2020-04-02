Бронзовую скульптуру Олега Табакова отольют в Солнечногорске

02.04.20 10:44

© РИА Новости. Валерий Мельников

2 апреля. Interfax-Russia.ru - В Солнечногорске отольют бронзовую скульптуру советского и российского актера и режиссера Олега Табакова работы народного художника РФ Александр Рукавишникова, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Сейчас макет скульптуры сделан из глины. Осенью этого года произведение из бронзы уже украсит площадь возле "Табакерки", - говорится в сообщении.

Идея увековечить имя Олега Табакова принадлежит российском актеру и режиссеру Владимиру Машкову, который в настоящее время является худруком "Табакерки".

Главным отличием скульптуры станет полное отсутствие постамента.

"Это сделано для того, чтобы люди смогли без труда запечатлеть себя рядом со знаменитым актером", - отметили в администрации.

По задумке автора скульптуры Александра Рукавишникова, рядом с Олегом Табаковым будет сидеть кот Матроскин - популярность которому принес именно голос известного артиста.