Остановить вирус: сибирские регионы вслед за Москвой ввели режим самоизоляции
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
По спецдокументам: российские регионы на период самоизоляции вводят пропускную систему
 
 
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02.04.20 10:47

Массовые обследования медработников на COVID-19 пройдут в Челябинской области

© РИА Новости. Игорь Зарембо
2 апреля. Interfax-Russia.ru - Работники медицинских учреждений Челябинской области, задействованные в выявлении и лечении заразившихся коронавирусом, пройдут обследование, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер журналистам в среду.

По его словам, пробы на коронавирус также возьмут у всех медиков, работающих на заборе анализов.

"Рекомендовано при появлении любых тревожных симптомов у медработников, брать у них анализ на коронавирус", - сказал глава региона.

Он также сообщил, что в связи с увеличившейся нагрузкой в период эпидемии медработникам планируется повысить оклады на 20%.

"Речь в том числе идет и о тех, кто берет анализы, водителях "скорой помощи", всех, кто работает на эту задачу. 20%-ный рост оклада будет обеспечен уже за март. Все вводные даны. Повторюсь, мы также рассматриваем возможность дополнительной мотивации всех медработников региона, потому что нет работников, которые не мобилизованы на эту задачу (борьбу с коронавирусом - ИФ)", - сказал Текслер.

Глава региона сообщил, что в области сформирован резерв из учащихся на медицинских специальностях, ординаторов.

"Списки сформированы. По мере необходимости будем их привлекать для работы в медорганизациях, в первую очередь это будут ординаторы", - пояснил он.

По последним данным, в регионе выявлен 21 подтвержденный случай заболевания коронавирусом и 7 условных.

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