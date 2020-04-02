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02.04.20 10:49
ФСИН опровергла слухи о появлении заболевших пневмонией в московских СИЗО
"Информация, размещенная в ряде СМИ о возможной вспышке пневмонии в "Матросской тишине", не соответствует действительности. На сегодняшний день случаев заболеваний ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах Москвы не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс".
В ведомстве заявили, что во всех СИЗО, в том числе в "Матросской тишине", "медицинского персонала в достаточном количестве как для оказания стационарной, так и амбулаторно-поликлинической помощи".
"Имеется в наличии запас лекарственных препаратов в больнице и аптеке учреждения", - говорится в пресс-релизе.
Ранее некоторые правозащитники и СМИ сообщили, что, по их данным, в московских СИЗО, в частности, в "Матросской тишине" большое количество арестантов с простудными заболеваниями и пневмонией.
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