Более 770 новых случаев COVID-19 отмечены в РФ за сутки

02.04.20 11:29

© РИА Новости. Илья Наймушин

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тыс. человек, следует из сообщения оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 771 в 29 регионах", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Московской области, в Петербурге - 22.

Кроме того, в Нижегородской области 13 новых случаев, в Ленинградской - 11, в Дагестане - 10. По 7 новых случаев в Калининградской области и Пермском крае. По 5 - в Ставропольском и Красноярском краях, Оренбургской и Свердловской областях и Бурятии. По 4 - в Липецкой, Мурманской, Ростовской, Иркутской областях.

Три новых случая отмечено в Вологодской области. По два случая в Северной Осетии, Башкирии, Марий Эл, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Самарской, Калужской и Омской областях. По одному случаю в Алтайском крае, Адыгее и Белгородской области.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах", - говорится в сообщении штаба.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло за сутки до 30, сообщает оперативный штаб.

"За сутки умерло 6 пациентов с коронавирусом: Москва - 3, Московская область -1, Пермский край - 1, Чеченская республика - 1. Летальных случаев за весь период - 30", - говорится в сообщении штаба.