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02.04.20 10:57
Уроженцы стран Средней Азии задержаны в Крыму при попытке уехать в Сирию
"Указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации", - говорится в пресс-релизе.
По данным УФСБ, подозреваемые 1997 и 1999 годов рождения заранее приобрели камуфляжную форму, лекарства, заказали такси по маршруту Симферополь - Краснодар, купили билеты на автобус из Краснодара в Тбилиси и авиабилеты в Стамбул. Однако выехать за пределы полуострова злоумышленники не успели.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ (приготовление к совершению преступления - участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
Задержанные заключены под стражу на два месяца.
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