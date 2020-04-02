COVID-19 подтвердился у двух жителей ямальского поселка Пангоды

02.04.20 11:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Первые два случая новой коронавирусной инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердились у жителей поселка Пангоды Надымского района, сообщает оперативный штаб региона.

"Заболели жители поселка Пангоды Надымского района. Оба мужчины госпитализированы в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Еще четыре жителя поселка госпитализированы в Надымскую больницу с симптомами ОРВИ, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

"Все они были в контакте с заболевшими. Врачи лечебного учреждения оказывают госпитализированным весь комплекс необходимой помощи", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в поселке установлен весь круг контактов зараженных, они изолированы и обследованы на коронавирус. В исследованиях задействованы три лаборатории Надыма и Нового Уренгоя. Результаты будут известны в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщалось, в Надым были госпитализированы два работника Медвежинского газопромыслового управления (филиал ООО "Газпром добыча Надым", поселок Пангоды) с подозрением на коронавирус, они являются жителями поселка Пангоды.

В последние две недели эти люди не ездили за границу и не контактировали ни с кем, у кого был подтвержден коронавирус, добавили в пресс-службе.

Ранее главный государственный санитарный врач по Надымскому району предписал отстранить от работы этих работников.

Жителям поселка Пангоды рекомендовали оставаться дома в режиме самоизоляции.

Проводились мероприятия по полной дезинфекции помещений управления, объектов с пребыванием людей газового промысла N1 месторождения Медвежье.

Было минимизировано передвижение транспорта и персонала между поселком Пангоды и газовыми промыслами Медвежьего месторождения, а также между газовыми промыслами.

Медвежинское газопромысловое управление создано для эксплуатации старейшего в регионе месторождения - Медвежьего. Численность сотрудников филиала - 860 человек, включая административно-управленческий персонал, находящийся в поселке Пангоды, и работников шести цехов (газовых промыслов), рассредоточенных по месторождению.